Основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам заключения
Суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, приговорил основательницу медицинского стартапа по лабораторной диагностике Theranos Элизабет Холмс к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Издание обращает внимание, что 38-летняя Холмс пришла в суд в чёрном платье и пальто, также был заметен округлившийся живот мошенницы.
Обвинение запрашивало для Холмс 15 лет колонии. Адвокаты осуждённой настаивали на домашнем аресте или 1,5 года тюрьмы. После оглашения приговора преступница обняла своих родителей и в слезах попросила прощения у жертв её организации.
"Оглядываясь назад, я вижу так много вещей, которые я бы сделала по-другому, если бы у меня была такая возможность. Я пыталась осуществить свою мечту слишком быстро", — сказала Холмс.
Несколько лет назад инвестор Theranos хедж-фонд из Сан-Франциско Partner Fund Management LP обратился в суд. Там заподозрили, что глава компании Элизабет Холмс намеренно обманывала инвесторов, утверждая, будто располагает "собственными технологиями, которые работают". Элизабет основала Theranos в 2003 году в возрасте 19 лет и стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире. Она представила собственное уникальное устройство. Как утверждалось, при заборе всего одной капли крови анализ выдавал быстрый и точный результат.
ТАСС / АР / Nic Coury