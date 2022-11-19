Основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам заключения

Суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, приговорил основательницу медицинского стартапа по лабораторной диагностике Theranos Элизабет Холмс к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Издание обращает внимание, что 38-летняя Холмс пришла в суд в чёрном платье и пальто, также был заметен округлившийся живот мошенницы.

Обвинение запрашивало для Холмс 15 лет колонии. Адвокаты осуждённой настаивали на домашнем аресте или 1,5 года тюрьмы. После оглашения приговора преступница обняла своих родителей и в слезах попросила прощения у жертв её организации.

"Оглядываясь назад, я вижу так много вещей, которые я бы сделала по-другому, если бы у меня была такая возможность. Я пыталась осуществить свою мечту слишком быстро", — сказала Холмс.