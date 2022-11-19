Шесть человек могут оставаться под завалами рухнувшего жилого дома на Сахалине

Взрыв газа произошёл в жилом доме на Сахалине. ЧП случилось в посёлке Тымовское. По информации спасателей, обрушились все пять этажей, под завалами могут находиться шесть человек.

Обрушившийся дом. Видео © Telegram / Сахалин ДТП/ЧП

"В [посёлке] Тымовское на ул. Библиотечной, 6а, по предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, который привёл к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", — сообщает пресс-служба МЧС, передаёт РИА "Новости".

В свою очередь, губернатор Сахалинской области сообщил, что администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб, специалисты приступили к разбору завалов.

"В ближайшее время в Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит авиаборт санавиации, а также вертолёт МЧС России", — написал глава региона в своём телеграм-канале.