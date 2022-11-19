Шесть человек могут оставаться под завалами рухнувшего жилого дома на Сахалине
МЧС: Взрыв бытового газа произошёл в доме на Сахалине, обрушилось пять этажей
Взрыв газа произошёл в жилом доме на Сахалине. ЧП случилось в посёлке Тымовское. По информации спасателей, обрушились все пять этажей, под завалами могут находиться шесть человек.
Обрушившийся дом. Видео © Telegram / Сахалин ДТП/ЧП
"В [посёлке] Тымовское на ул. Библиотечной, 6а, по предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, который привёл к обрушению с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", — сообщает пресс-служба МЧС, передаёт РИА "Новости".
В свою очередь, губернатор Сахалинской области сообщил, что администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб, специалисты приступили к разбору завалов.
"В ближайшее время в Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит авиаборт санавиации, а также вертолёт МЧС России", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Как стало известно ранее, в жилом пятиэтажном доме по улице Донской в Сочи обрушился балкон. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 6 ноября в 19:15. Как сообщили Лайфу в региональной прокуратуре, в результате инцидента погибло два человека.
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