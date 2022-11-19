Проходили с Афганистаном: Американцам предрекли скорое разочарование в Украине
Hill: Американцам грозит разочарование в Украине по аналогии с Афганистаном и Ираком
Американцы могут не поддержать прямое вовлечение Вооружённых сил США в конфликт на Украине. Об этом пишет Тара Соненшайн в статье для газеты Hill.
"Как мы видели на примере Афганистана и Ирака, американцы постоянно разочаровывались в прямом военном вмешательстве в зарубежные конфликты. Как демократы, так и республиканцы выразили обеспокоенность по поводу вовлечения в региональные кризисы", — отметила публицист.
По мнению автора статьи, "измученные" после недавно завершившихся промежуточных выборов жители США не одобрили бы расширение боевых действий в Европе, а законодателям из-за нестабильного соотношения сил в Конгрессе и наступающих праздников было бы трудно прийти к централизованному решению по этому поводу.
Как подчеркнула Соненшайн, вероятность того, что поддерживающие Украину американцы всё же не согласятся на отправку войск для участия в конфликте, крайне высока. Скорее всего, они предпочтут продолжить поставки оружия, предполагает она.
Ранее Лайф писал, что группа фракции республиканцев в Конгрессе США потребовала от госсекретаря Штатов Энтони Блинкена информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и правительством Украины через обанкротившуюся криптобиржу FTX. Правительство Украины запустило веб-сайт для сбора пожертвований в партнёрстве с FTX в марте этого года. Конгрессмены утверждают, что это произошло спустя всего несколько дней после того, как президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву помощь на сумму в миллиарды долларов.
ТАСС / АР / Zsolt Czegledi