Проходили с Афганистаном: Американцам предрекли скорое разочарование в Украине

Американцы могут не поддержать прямое вовлечение Вооружённых сил США в конфликт на Украине. Об этом пишет Тара Соненшайн в статье для газеты Hill.

"Как мы видели на примере Афганистана и Ирака, американцы постоянно разочаровывались в прямом военном вмешательстве в зарубежные конфликты. Как демократы, так и республиканцы выразили обеспокоенность по поводу вовлечения в региональные кризисы", — отметила публицист.

По мнению автора статьи, "измученные" после недавно завершившихся промежуточных выборов жители США не одобрили бы расширение боевых действий в Европе, а законодателям из-за нестабильного соотношения сил в Конгрессе и наступающих праздников было бы трудно прийти к централизованному решению по этому поводу.

Как подчеркнула Соненшайн, вероятность того, что поддерживающие Украину американцы всё же не согласятся на отправку войск для участия в конфликте, крайне высока. Скорее всего, они предпочтут продолжить поставки оружия, предполагает она.