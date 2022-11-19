При взрыве газа в доме на Сахалине погиб один человек

Из-под завалов дома на Сахалине, где в результате взрыва газа произошло обрушение этажей, спасатели извлекли тело мужчины. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную", — написал он в "Телеграме".