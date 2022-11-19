При взрыве газа в доме на Сахалине погиб один человек
Губернатор Лимаренко сообщил о гибели человека при взрыве в жилом доме на Сахалине
Из-под завалов дома на Сахалине, где в результате взрыва газа произошло обрушение этажей, спасатели извлекли тело мужчины. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
"На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную", — написал он в "Телеграме".
Лайф сообщал ранее, что взрыв газа произошёл в жилом доме на Сахалине. ЧП случилось в посёлке Тымовское. По информации спасателей, обрушились все пять этажей, под завалами могут находиться люди.
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