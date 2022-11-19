Маск доверил пользователям решение судьбы Трампа в Twitter

Предприниматель и миллиардер Илон Маск 18 ноября провёл в Twitter опрос по поводу разблокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

"Восстановить бывшего президента Трампа?" — написал он вопрос для соответствующего голосования с вариантами "да" и "нет".