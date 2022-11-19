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19 ноября, 04:04

Маск доверил пользователям решение судьбы Трампа в Twitter

Маск запустил опрос, следует ли возвращать в Twitter аккаунт экс-президента США Трампа

Предприниматель и миллиардер Илон Маск 18 ноября провёл в Twitter опрос по поводу разблокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

"Восстановить бывшего президента Трампа?" — написал он вопрос для соответствующего голосования с вариантами "да" и "нет".

Рекламодатели Twitter напряглись из-за планов Маска восстановить аккаунт Трампа

Рекламодатели Twitter напряглись из-за планов Маска восстановить аккаунт Трампа

Ранее, напомним, Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако сам Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth. Впоследствии американский экс-президент подтвердил, что передумал возвращаться в Twitter, и пожелал Маску удачи.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

Юлия Коновалова

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