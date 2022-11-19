Маск доверил пользователям решение судьбы Трампа в Twitter
Маск запустил опрос, следует ли возвращать в Twitter аккаунт экс-президента США Трампа
Предприниматель и миллиардер Илон Маск 18 ноября провёл в Twitter опрос по поводу разблокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.
"Восстановить бывшего президента Трампа?" — написал он вопрос для соответствующего голосования с вариантами "да" и "нет".
Ранее, напомним, Маск заявлял о готовности вернуть Трампу доступ к аккаунту в Twitter. По словам бизнесмена, решение о блокировке профиля политика, которое было "плохим с моральной точки зрения" и оттолкнуло от соцсети огромную часть страны, будет пересмотрено. Однако сам Трамп заявил, что никогда не вернётся в Twitter, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth. Впоследствии американский экс-президент подтвердил, что передумал возвращаться в Twitter, и пожелал Маску удачи.
ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN