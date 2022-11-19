Стало известно о трёх погибших при взрыве в доме на Сахалине

Из-под завалов дома в Тымовском, по предварительной информации, извлекли тела трёх погибших жителей. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трёх погибших жителей", — написал губернатор в "Телеграме".

Ранее Лимаренко информировал, что спасатели извлекли тело одного мужчины. Также, по его сведениям, есть один пострадавший — его достали из-под завалов и транспортировали в операционную.

Сейчас в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Как рассказал Лимаренко, добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки, а на месте работают экстренные службы и спецтехника.