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19 ноября, 04:11

Стало известно о трёх погибших при взрыве в доме на Сахалине

Губернатор Лимаренко: Из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трёх погибших

Из-под завалов дома в Тымовском, по предварительной информации, извлекли тела трёх погибших жителей. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине попал на видео

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине попал на видео

"По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трёх погибших жителей", — написал губернатор в "Телеграме".

Ранее Лимаренко информировал, что спасатели извлекли тело одного мужчины. Также, по его сведениям, есть один пострадавший — его достали из-под завалов и транспортировали в операционную.

Сейчас в Тымовском на открытом воздухе организован оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Как рассказал Лимаренко, добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки, а на месте работают экстренные службы и спецтехника.

Лайф сообщал ранее, что взрыв газа произошёл в жилом доме на Сахалине. ЧП случилось в посёлке Тымовское. По информации спасателей, обрушились все пять этажей, под завалами могут находиться люди.

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Telegram / ЧП Сахалин

Дмитрий Алексиевич

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