Киев опасается, что в 2024 году к власти в США придёт сторонник переговоров с Россией. Такое мнение содержится в публикации журнала National Interest.

"Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка", — пишут авторы.

Киев, по версии журнала, не менее обеспокоен перспективой потерять поддержку Запада из-за умелых действий Москвы. Как отмечает NI, российская сторона может возобновить своё "обаятельное наступление" на европейские столицы посредством щедрых контрактов на поставку энергоносителей — это позволит ей найти там потенциальных союзников.