В США раскрыли главный страх украинских властей в конфликте с Россией
NI: Украина боится сделки России и США после американских выборов президента в 2024 году
Киев опасается, что в 2024 году к власти в США придёт сторонник переговоров с Россией. Такое мнение содержится в публикации журнала National Interest.
"Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка", — пишут авторы.
Киев, по версии журнала, не менее обеспокоен перспективой потерять поддержку Запада из-за умелых действий Москвы. Как отмечает NI, российская сторона может возобновить своё "обаятельное наступление" на европейские столицы посредством щедрых контрактов на поставку энергоносителей — это позволит ей найти там потенциальных союзников.
Между тем первые звоночки, дающие Киеву повод бояться перемен в настроении американского истеблишмента, уже звучат. Так, конгрессмен Марджори Тейлор Грин, известная по авторству резолюций о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену, заявила, что в Палате представителей Конгресса республиканцы внесли законопроект об аудите расходов, направленных в помощь Украине. Также, напомним, конгрессмен-республиканец Томас Мэсси заявил, что США должны как можно скорее уменьшить военную и экономическую помощь Украине, а также инициировать расследование против Киева.