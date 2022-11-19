Российские военврачи научились "выращивать" руки после ранений

Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления конечностей после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который позволяет эффективно воссоздать кости раненого. Об этом рассказали журналистам в Минобороны.

"Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрён новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжёлые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции", — пояснили в ведомстве.

Новая технология позволяет создавать индивидуальный трёхмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту. Он устанавливается в область повреждённой конечности, после этого заполняется элементами костных тканей, которые берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого.

Этот способ позволяет восстанавливать и суставы. Регенерировать также можно мышцы и ткани пациента, включая кожу.

В госпитале отметили, что уже несколько человек прошли процедуру. После чего в короткие сроки полностью восстановились и по собственному желанию вновь отправились в район СВО. Заместитель начальника госпиталя Бурденко по научно-исследовательской работе Леонид Брижань подчеркнул, что подобных операций в мире не проводит ни одно лечебное учреждение.