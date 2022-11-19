Четыре человека погибли при взрыве газа в доме на Сахалине, в их числе два ребёнка

Число погибших при взрыве бытового газа в жилой пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине увеличилось до четырёх, в их числе два ребёнка. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"По уточнённым данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей. Всего в подъезде проживало 33 человека, шесть из них пока не удалось найти", — написал он в телеграм-канале.

Также известно, что увеличено число специалистов, работающих на месте завалов, до 59 человек. Привлечено 13 единиц техники.