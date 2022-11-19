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19 ноября, 05:39

Четыре человека погибли при взрыве газа в доме на Сахалине, в их числе два ребёнка

Губернатор Лимаренко: Четыре человека погибли при взрыве газа в Тымовском, среди них два ребёнка

<p>На месте ЧП на Сахалине спасатели ведут поиск людей. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/limarenko_official/15040" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лимаренко Brief</a></p>

На месте ЧП на Сахалине спасатели ведут поиск людей. Обложка © t.me / Лимаренко Brief

Число погибших при взрыве бытового газа в жилой пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине увеличилось до четырёх, в их числе два ребёнка. Об этом сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"По уточнённым данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей. Всего в подъезде проживало 33 человека, шесть из них пока не удалось найти", — написал он в телеграм-канале.

Также известно, что увеличено число специалистов, работающих на месте завалов, до 59 человек. Привлечено 13 единиц техники.

Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Обрушились все пять этажей, под завалами могут оставаться люди. По последним данным, погибло три человека. Также есть один пострадавший. Его достали из-под завалов и транспортировали в операционную. На месте работают экстренные службы и спецтехника.

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине попал на видео

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине попал на видео

Оксана Попова

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