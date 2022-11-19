ВСУ второй раз за день нанесли удар по Донецку из "Градов"
Вооружённые силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли территорию Донецка с применением РСЗО "Град", сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В частности, обстрелу подверглись Кировский и Куйбышевский районы. Всего было выпущено восемь ракет из РСЗО "Град". О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрелов ВСУ повреждения получил стадион "Донбасс-арена" в Донецке.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency