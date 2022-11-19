ВСУ второй раз за день нанесли удар по Донецку из "Градов"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли территорию Донецка с применением РСЗО "Град", сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В частности, обстрелу подверглись Кировский и Куйбышевский районы. Всего было выпущено восемь ракет из РСЗО "Град". О разрушениях и пострадавших не сообщается.