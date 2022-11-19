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19 ноября, 15:00

Москвичке выдали шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом

<p>Москвичка получила шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/ostorozhno_moskva/2408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Осторожно, Москва"</a></p>

Москвичка получила шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом. Фото © Telegram / "Осторожно, Москва"

Жительнице Москвы выдали недействительную испанскую визу, отказ на которой виден только под ультрафиолетовой лампой. Об этом пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Москвичка получила шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом. Видео © Telegram / "Осторожно, Москва"

Наталья Гришина получила свою годовую испанскую визу ещё в сентябре. Тогда она планировала совершить путешествие по Европе, начав с Кипра. Во время пересадки в Ереване сотрудники паспортного контроля объявили о недействительности документа, при этом его статус виден только под ультрафиолетовой лампой. По словам удивлённых работников, подобное встретилось им впервые. У девушки были куплены невозвратные билеты и забронированы отели на всём пути следования.

Эксперт оценил обстановку для туристов в Турции на фоне терактов

Эксперт оценил обстановку для туристов в Турции на фоне терактов

Лайф писал, что российских туристов отправили в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида. Ошибку они заметили лишь по прибытии в Турцию.

Матвей Шандрыголов
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