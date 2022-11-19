Москвичке выдали шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом
Москвичка получила шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом. Фото © Telegram / "Осторожно, Москва"
Жительнице Москвы выдали недействительную испанскую визу, отказ на которой виден только под ультрафиолетовой лампой. Об этом пишет телеграм-канал "Осторожно, Москва".
Москвичка получила шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом. Видео © Telegram / "Осторожно, Москва"
Наталья Гришина получила свою годовую испанскую визу ещё в сентябре. Тогда она планировала совершить путешествие по Европе, начав с Кипра. Во время пересадки в Ереване сотрудники паспортного контроля объявили о недействительности документа, при этом его статус виден только под ультрафиолетовой лампой. По словам удивлённых работников, подобное встретилось им впервые. У девушки были куплены невозвратные билеты и забронированы отели на всём пути следования.
Лайф писал, что российских туристов отправили в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида. Ошибку они заметили лишь по прибытии в Турцию.