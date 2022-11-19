Москвичке выдали шенгенскую визу, на которой отказ виден только под ультрафиолетом

Наталья Гришина получила свою годовую испанскую визу ещё в сентябре. Тогда она планировала совершить путешествие по Европе, начав с Кипра. Во время пересадки в Ереване сотрудники паспортного контроля объявили о недействительности документа, при этом его статус виден только под ультрафиолетовой лампой. По словам удивлённых работников, подобное встретилось им впервые. У девушки были куплены невозвратные билеты и забронированы отели на всём пути следования.