Ещё один многоквартирный дом загорелся в посёлке на Сахалине, где взорвался газ в пятиэтажке
В посёлке Тымовское Сахалинской области, где 19 ноября произошёл взрыв газа в жилом помещении, загорелась крыша многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
Согласно опубликованной информации, пожар произошёл на крыше дома по улице Торговой, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Причины ЧП выясняются, о жертвах и пострадавших не сообщается.
Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.