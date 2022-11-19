Тело ещё одного ребёнка достали из-под завалов дома на Сахалине, число жертв достигло 9
Губернатор Лимаренко: Пять взрослых и четверо детей погибли при взрыве в доме на Сахалине
Количество погибших при взрыве в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское на Сахалине увеличилось до девяти. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, тело ещё одного ребёнка достали из-под завалов.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Видео © t.me / Лимаренко Brief
"На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, четверо из них дети", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Обрушились все пять этажей. Известно, что в результате трагедии погибло несколько человек, в том числе и дети. Поиски остальных жителей дома продолжаются. Кроме того, есть один пострадавший, которого достали из-под завалов и транспортировали в операционную. По факту трагедии региональное управление СК возбудило уголовное дело.
Кадр из видео / t.me / Лимаренко Brief