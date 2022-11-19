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19 ноября, 07:31

Тело ещё одного ребёнка достали из-под завалов дома на Сахалине, число жертв достигло 9

Губернатор Лимаренко: Пять взрослых и четверо детей погибли при взрыве в доме на Сахалине

Количество погибших при взрыве в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское на Сахалине увеличилось до девяти. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, тело ещё одного ребёнка достали из-под завалов.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Видео © t.me / Лимаренко Brief

"На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, четверо из них дети", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Обрушились все пять этажей. Известно, что в результате трагедии погибло несколько человек, в том числе и дети. Поиски остальных жителей дома продолжаются. Кроме того, есть один пострадавший, которого достали из-под завалов и транспортировали в операционную. По факту трагедии региональное управление СК возбудило уголовное дело.

Губернатор Лимаренко сообщил о восьмом погибшем в результате взрыва в доме на Сахалине

Губернатор Лимаренко сообщил о восьмом погибшем в результате взрыва в доме на Сахалине

Обложка ©

Кадр из видео / t.me / Лимаренко Brief

Оксана Попова

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