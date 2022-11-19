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19 ноября, 07:15

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator

Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре и стал чемпионом Bellator

<p>Усман Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Bellator</p>

Усман Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Bellator

Дагестанский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов одержал победу в титульном поединке за пояс Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре.

Российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре и стал чемпионом Bellator. Видео © Twitter / BellatorMMA

Таким образом, на счету 24-летнего спортсмена теперь 16 побед. При этом без единого поражения.

Кстати, Усман — двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Именно ему обрадованный боец позвонил прямо с ринга, чтобы первому сообщить о победе.

Усман Нурмагомедов после победы звонит брату Хабибу Нурмагомедову. Фото © Twitter / MMAFighting

Усман Нурмагомедов после победы звонит брату Хабибу Нурмагомедову. Фото © Twitter / MMAFighting

А ранее Лайф писал, что россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе.

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Николь Вербер

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