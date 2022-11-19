Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator
Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре и стал чемпионом Bellator
Усман Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Bellator
Дагестанский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов одержал победу в титульном поединке за пояс Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре.
Российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре и стал чемпионом Bellator. Видео © Twitter / BellatorMMA
Таким образом, на счету 24-летнего спортсмена теперь 16 побед. При этом без единого поражения.
Кстати, Усман — двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Именно ему обрадованный боец позвонил прямо с ринга, чтобы первому сообщить о победе.
Усман Нурмагомедов после победы звонит брату Хабибу Нурмагомедову. Фото © Twitter / MMAFighting
А ранее Лайф писал, что россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе.