Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator

Дагестанский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов одержал победу в титульном поединке за пояс Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре.

Российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре и стал чемпионом Bellator. Видео © Twitter / BellatorMMA

Таким образом, на счету 24-летнего спортсмена теперь 16 побед. При этом без единого поражения.

Кстати, Усман — двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Именно ему обрадованный боец позвонил прямо с ринга, чтобы первому сообщить о победе.

Усман Нурмагомедов после победы звонит брату Хабибу Нурмагомедову. Фото © Twitter / MMAFighting