Губернатор Лимаренко сообщил о восьмом погибшем в результате взрыва в доме на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о восьмом погибшем в результате взрыва газа в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское. Сейчас он находится на месте трагедии.

"Работаю на месте происшествия в Тымовском. Провожу оперативный штаб. По предварительной информации, число погибших увеличилось до восьми человек", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Обрушились все пять этажей. Известно, что в результате трагедии погибло несколько человек, в том числе и дети. Поиски остальных жителей дома продолжаются. Кроме того, есть один пострадавший, которого достали из-под завалов и транспортировали в операционную. По факту трагедии региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.