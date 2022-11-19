СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме на Сахалине

"В Cледственном управлении СК России по Сахалинской области по факту обрушения части жилого дома по ул. Библиотечной в посёлке городского типа Тымовское возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Обрушились все пять этажей. Известно, что в результате трагедии погибло не менее семи человек, в том числе трое детей, поиски ещё трёх жителей продолжаются. Кроме того, есть один пострадавший, которого достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Также губернатор сообщил, что для жильцов организован пункт временного размещения.