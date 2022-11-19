СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме на Сахалине
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва и обрушения жилого дома на Сахалине
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после обрушения жилого дома в посёлке Тымовское Сахалинской области. В настоящее время на месте происшествия совместно с экстренными службами работают следователи.
На месте обрушения жилого дома в посёлке Тымовское Сахалинской области работают спасатели. Видео © Telegram / Следком
"В Cледственном управлении СК России по Сахалинской области по факту обрушения части жилого дома по ул. Библиотечной в посёлке городского типа Тымовское возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Обрушились все пять этажей. Известно, что в результате трагедии погибло не менее семи человек, в том числе трое детей, поиски ещё трёх жителей продолжаются. Кроме того, есть один пострадавший, которого достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Также губернатор сообщил, что для жильцов организован пункт временного размещения.
Telegram / Следком