Число жертв при взрыве газа в доме на Сахалине выросло до семи, из них трое детей

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в посёлке Тымовское тела ещё троих жильцов дома. Таким образом, число погибших увеличилось до семи. Среди них три ребёнка. Как сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, поиски трёх человек продолжаются.

Спасатели работают на месте обрушения жилого дома на Сахалине. Видео © LIFE

"Во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое из них дети. Поиски ещё трёх жителей продолжаются", — написал он в телеграм-канале.

Также губернатор сообщил, что для жильцов пострадавшего от взрыва дома организован пункт временного размещения. Он располагается в местном ДК на Кировской, 68. В ПВР есть спальные места, людей обеспечивают горячим питанием и всем необходимым.