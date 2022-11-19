В МИД РФ сочли экстремистскими идеи США "вернуть" остров Врангеля

Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал экстремистскими заявления американских экспертов по поводу "возвращения" острова Врангеля. Он заявил о его неоспоримой принадлежности России.

"В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам дипломата, все попытки США предъявить России территориальные претензии, "произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями". В то же время он усомнился, что американские власти рискнут сделать следующий шаг и поднять данный вопрос на более серьёзном уровне. Однако в таком случае ответ с российской стороны будет незамедлительным, заверил Корчунов.