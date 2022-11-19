В МИД РФ сочли экстремистскими идеи США "вернуть" остров Врангеля
Дипломат Корчунов назвал экстремистскими идеи США о "возвращении" острова Врангеля
Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал экстремистскими заявления американских экспертов по поводу "возвращения" острова Врангеля. Он заявил о его неоспоримой принадлежности России.
"В условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив", — приводит его слова РИА "Новости".
По словам дипломата, все попытки США предъявить России территориальные претензии, "произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями". В то же время он усомнился, что американские власти рискнут сделать следующий шаг и поднять данный вопрос на более серьёзном уровне. Однако в таком случае ответ с российской стороны будет незамедлительным, заверил Корчунов.
Ранее издание The Wall Street Journal разместило материал, где заявлялось, что на острове находится российская военная база, которая может быть опасна для суверенитета США. СМИ утверждают, что Россия "удерживает территорию США" с 1924 года. В Госдуме жёстко ответили на призыв отдать Америке остров Врангеля. Более того, там заявили, что сам Вашингтон должен вернуть РФ Аляску, ведь это российская земля.
ТАСС / Юрий Смитюк