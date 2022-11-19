Владимир Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником
Президент страны Владимир Путин поздравил преподавателей высшей школы Российской Федерации. На странице в телеграм-канале глава государства подчеркнул, что профессия педагога нелёгкая, но благородная и очень важная, она требует от человека самоотдачи и безграничной преданности избранному делу.
Как указал президент России, педагоги вдохновляют молодых людей, заряжают их энергией и стремлением к новым знаниям, а также формируют у них ответственную гражданскую позицию.
"От вас, вашей мудрости и опыта, уважения к уникальному созидательному, творческому наследию своих предшественников во многом зависит, с какими навыками и умениями вступят в самостоятельную жизнь выпускники российских вузов, к каким жизненным и нравственным ориентирам будут стремиться", — указал российский президент.
Ранее стало известно, что в четырёх новых субъектах России откроют федеральные педагогические вузы. В структуру этих учебных заведений войдут институты повышения квалификации учителей, а также педколледжи. В новых регионах РФ в течение пяти лет система образования полностью перейдёт на российские стандарты.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель