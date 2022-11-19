Пожарный серьёзно пострадал во время тушения огня после взрыва в доме на Сахалине

Во время тушения огня после взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине серьёзно пострадал сотрудник пожарной части. Лайф публикует кадры с места ЧП.

На них видно, как пожарного на носилках доставляют в машину скорой помощи. О его состоянии информации нет. Судя по кадрам, мужчина получил тяжёлые травмы. В это время продолжается работа спецслужб на месте происшествия. Видно, как клубы дыма ещё вырываются из-под обломков здания.