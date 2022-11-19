Прокуратура организовала проверку после ЧП на газопроводе в Ленобласти
Прокуратура начала проверку после пожара и последующего взрыва на газопроводе в Ленинградской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.
"Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у микрорайона Бернгардовка города Всеволожска", — отмечается в заявлении и уточняется, что на место выехал областной прокурор Сергей Жуковский.
Ранее Лайф сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции с последующим взрывом из-за разгерметизации. ЧП попало на камеры наблюдения. Предварительно, никто не пострадал. Угрозы населению нет.
Telegram / SHOT