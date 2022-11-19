Медведев назвал причины, по которым Зеленский не идёт на диалог с Москвой

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему украинский лидер Владимир Зеленский не хочет идти на диалог с Москвой. По его мнению, президенту Незалежной они не нужны "по вполне очевидным шкурным причинам".

"Ведь, если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока", — написал он в телеграм-канале.