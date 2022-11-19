Медведев назвал причины, по которым Зеленский не идёт на диалог с Москвой
Медведев: Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему украинский лидер Владимир Зеленский не хочет идти на диалог с Москвой. По его мнению, президенту Незалежной они не нужны "по вполне очевидным шкурным причинам".
"Ведь, если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока", — написал он в телеграм-канале.
Ранее также Медведев заявил, что Запад изрядно устал от киевского режима. Это доказала провалившаяся попытка Украины переложить вину на Россию за попадание ракеты на территорию Польши. Особенно на Западе раздражены Владимиром Зеленским, который "постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием".
ТАСС / Михаил Метцель / POOL