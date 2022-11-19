Немцы раскрыли, когда и почему Зеленский "завоет о перемирии" с Россией
Читатели немецкого Die Welt уверены, что Зеленский будет умолять о перемирии с Россией
Немцев возмутили слова украинского президента Владимира Зеленского о невозможности "краткосрочного перемирия" с Россией. Читатели Die Welt уверены, что глава государства скоро и сам об этом попросит, когда прекратятся подачки от Запада.
"Конечно, Зеленский отвергает всё, что может истощить его денежные запасы. Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону", — заявил один из комментаторов.
Ещё один пользователь назвал его невыносимым и заявил, что на месте главы Незалежной согласился бы и на долгосрочное перемирие. А другой констатировал, что Зеленский может только выпрашивать и требовать. При этом он задумался, что власти Германии "наивно доверяют" политику, предположив, что, возможно, видят в этом и личную выгоду.
"Зеленский заботится только об оружии и деньгах, большая часть которых уже давно поделена между украинскими чиновниками. Почему этому лжецу до сих пор помогают?" — поинтересовался комментатор.
В настоящее время остаётся лишь немного подождать, пока республиканцы в Палате представителей "не перекроют ему денежный кран", заключили читатели.
А ранее читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который недавно признался, что "чувствует приближение победы" Киева в конфликте. Кто-то из комментаторов иронично заметил, что психотропные вещества совсем не являются полезными для восприятия реальной ситуации.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky