Немцев возмутили слова украинского президента Владимира Зеленского о невозможности "краткосрочного перемирия" с Россией. Читатели Die Welt уверены, что глава государства скоро и сам об этом попросит, когда прекратятся подачки от Запада.

"Конечно, Зеленский отвергает всё, что может истощить его денежные запасы. Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки в украинскую сторону", — заявил один из комментаторов.

Ещё один пользователь назвал его невыносимым и заявил, что на месте главы Незалежной согласился бы и на долгосрочное перемирие. А другой констатировал, что Зеленский может только выпрашивать и требовать. При этом он задумался, что власти Германии "наивно доверяют" политику, предположив, что, возможно, видят в этом и личную выгоду.

"Зеленский заботится только об оружии и деньгах, большая часть которых уже давно поделена между украинскими чиновниками. Почему этому лжецу до сих пор помогают?" — поинтересовался комментатор.

В настоящее время остаётся лишь немного подождать, пока республиканцы в Палате представителей "не перекроют ему денежный кран", заключили читатели.