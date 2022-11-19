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19 ноября, 08:59
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"Время пришло!": В США сделали неожиданное признание о переговорах по Украине

Экс-министр финансов США Мнучин заявил, что пришло время для переговоров по Украине

Вопрос по началу переговорного процесса по Украине уже "давно назрел". Об этом сказал бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке.

"Я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента [США Джо] Байдена с президентом [КНР] Си [Цзиньпином], заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос", — пояснил он.

По словам политика, в случае продолжения и затягивания украинского конфликта Европе грозят неприятные последствия, в частности в экономической сфере.

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ТАСС / EPA / KEVIN DIETSCH

Татьяна Миссуми

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