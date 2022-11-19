"Время пришло!": В США сделали неожиданное признание о переговорах по Украине

Вопрос по началу переговорного процесса по Украине уже "давно назрел". Об этом сказал бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке.

"Я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента [США Джо] Байдена с президентом [КНР] Си [Цзиньпином], заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос", — пояснил он.