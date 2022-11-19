"Время пришло!": В США сделали неожиданное признание о переговорах по Украине
Экс-министр финансов США Мнучин заявил, что пришло время для переговоров по Украине
Вопрос по началу переговорного процесса по Украине уже "давно назрел". Об этом сказал бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин телеканалу CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке.
"Я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия. И один из моментов, на который я очень надеялся во время встречи президента [США Джо] Байдена с президентом [КНР] Си [Цзиньпином], заключался в том, что два мировых лидера могли бы совместно решить этот вопрос", — пояснил он.
По словам политика, в случае продолжения и затягивания украинского конфликта Европе грозят неприятные последствия, в частности в экономической сфере.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли посоветовал Украине подумать о начале переговоров с Россией об урегулировании конфликта, поскольку на поле боя Киеву будет очень непросто добиться военной победы.
ТАСС / EPA / KEVIN DIETSCH