Захарова предрекла затяжной раскол в Европе из-за идей Борреля
Захарова: Навязываемые Боррелем идеи ведут Европу к новому затяжному расколу
Идеи, которые глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продвигает внутри Европейского союза, провоцируют закрепление нового затяжного раскола в регионе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как указала Захарова, Москва уведомлена о дискуссии внутри Евросоюза по теме отношений с Россией. По её мнению, эти споры — очередная "попытка переосмыслить долгосрочные подходы к взаимодействию с нашей страной". Вместе с тем российская сторона не питает никаких иллюзий касаемо данного вопроса.
"К сожалению, те идеи, которые внушает странам – членам Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель, как и раньше, не содержат даже намёка на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы", — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова обратила внимание на отсутствие каких-либо "рецептов для решения накопившихся проблем". Будто Россия или ЕС, являясь географическими и цивилизационными соседями, могут куда-то деться друг от друга, заметила дипломат.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС выступили за принципы общей политики в отношении России. Список предложений из шести сформированных пунктов озвучили на пресс-конференции в Брюсселе. Первыми в списке значатся общие действия по изоляции России и недопущению их нарушений, вплоть до наказания виновных. Есть также пункт об оказании помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ