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19 ноября, 08:49

Захарова предрекла затяжной раскол в Европе из-за идей Борреля

Захарова: Навязываемые Боррелем идеи ведут Европу к новому затяжному расколу

Идеи, которые глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продвигает внутри Европейского союза, провоцируют закрепление нового затяжного раскола в регионе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала Захарова, Москва уведомлена о дискуссии внутри Евросоюза по теме отношений с Россией. По её мнению, эти споры — очередная "попытка переосмыслить долгосрочные подходы к взаимодействию с нашей страной". Вместе с тем российская сторона не питает никаких иллюзий касаемо данного вопроса.

"К сожалению, те идеи, которые внушает странам – членам Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель, как и раньше, не содержат даже намёка на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы", — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на отсутствие каких-либо "рецептов для решения накопившихся проблем". Будто Россия или ЕС, являясь географическими и цивилизационными соседями, могут куда-то деться друг от друга, заметила дипломат.

Боррель пообещал, что ЕС возместит ущерб от санкций против РФ третьим странам

Боррель пообещал, что ЕС возместит ущерб от санкций против РФ третьим странам

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС выступили за принципы общей политики в отношении России. Список предложений из шести сформированных пунктов озвучили на пресс-конференции в Брюсселе. Первыми в списке значатся общие действия по изоляции России и недопущению их нарушений, вплоть до наказания виновных. Есть также пункт об оказании помощи соседям Евросоюза в преодолении последствий глобального кризиса.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова

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