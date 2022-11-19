Захарова предрекла затяжной раскол в Европе из-за идей Борреля

Идеи, которые глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продвигает внутри Европейского союза, провоцируют закрепление нового затяжного раскола в регионе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала Захарова, Москва уведомлена о дискуссии внутри Евросоюза по теме отношений с Россией. По её мнению, эти споры — очередная "попытка переосмыслить долгосрочные подходы к взаимодействию с нашей страной". Вместе с тем российская сторона не питает никаких иллюзий касаемо данного вопроса.

"К сожалению, те идеи, которые внушает странам – членам Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель, как и раньше, не содержат даже намёка на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы", — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на отсутствие каких-либо "рецептов для решения накопившихся проблем". Будто Россия или ЕС, являясь географическими и цивилизационными соседями, могут куда-то деться друг от друга, заметила дипломат.