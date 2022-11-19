Учёные вырастили мини-глаза в пробирке для поиска лекарства от синдрома Ушера

В Великобритании представлена первая искусственная мини-сетчатка глаза, которая поможет в борьбе с синдромом Ушера и другими болезнями, приводящими к слепоте. Исследование учёных из Университетского колледжа Лондона публикует Stem Cell Reports.

Синдром Ушера — это генетическая болезнь, из-за неё дети рождаются глухими и постепенно теряют зрение. На эту болезнь приходится почти половина случаев слепоглухоты, а какого-либо лечения пока не существует. Специалисты собрали образцы стволовых клеток у испытуемых, подверженных синдрому. Затем в пробирке вырастили небольшую копию человеческой сетчатки глаза, создав условия, подобные тем, которые окружают младенца в утробе матери.

Учёные изучили полученные мини-копии и обратили внимание на изменения в клетках Мюллера. Предполагается, что именно из-за этого человек начинает слепнуть. Сейчас исследователи продолжают анализировать мини-глаза, а после всестороннего изучения будут создаваться способы преодоления недуга.