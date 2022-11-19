В Сирии четверо военных погибли и один ранен при атаке ВВС Израиля

Четверо военных погибли, ещё один получил ранение в результате атаки Военно-воздушных сил Израиля на посты сирийской армии. Как сообщает Минобороны Сирии со ссылкой на военный источник, средства противовоздушной обороны отразили удары.

"Израильские ВВС нанесли авиаудары по позициям армии Сирии в центре страны и на побережье в 6:30 по местному времени, находясь над Средиземным морем, в районе города Банияс", — рассказали в ведомстве и добавили, что четверо военных пострадали, а один получил ранение.