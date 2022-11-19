Ким Чен Ын впервые показал на публике дочь

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17". Вместе с ним на событии присутствовали его жена и маленькая дочь Ким Джу Э, которая появилась на публике впервые.

"Ким Чен Ын... вместе с любимой дочерью и супругой выехал на место исторического испытательного запуска важного стратегического оружия, являющегося важной вехой в укреплении ядерных вооружённых сил республики, и лично руководил всем процессом испытательного запуска", — говорится в релизе ЦТАК.

На кадрах, которые транслировало Центральное телеграфное агентство КНДР, глава республики держит девочку школьного возраста за руку, они не спеша прогуливаются перед ракетой и обходят военную технику. На некоторых фотографиях они улыбаются и о чём-то разговаривают.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой и дочерью. Фото © kcnawatch.org

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына. Фото © kcnawatch.org

Кстати, на пару снимков попала и жена северокорейского лидера. На одном она внимательно и почтительно слушает супруга, за которого вышла замуж ещё в 2012 году, а на другом вместе с военными искренне радуется запуску ракеты.