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19 ноября, 08:19

Ким Чен Ын впервые показал на публике дочь

Ким Чен Ын впервые показал девятилетнюю дочь на испытаниях ракеты "Хвасон-17"

<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © <a href="https://kcnawatch.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kcnawatch.org</a></p>

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17". Вместе с ним на событии присутствовали его жена и маленькая дочь Ким Джу Э, которая появилась на публике впервые.

"Ким Чен Ын... вместе с любимой дочерью и супругой выехал на место исторического испытательного запуска важного стратегического оружия, являющегося важной вехой в укреплении ядерных вооружённых сил республики, и лично руководил всем процессом испытательного запуска", — говорится в релизе ЦТАК.

На кадрах, которые транслировало Центральное телеграфное агентство КНДР, глава республики держит девочку школьного возраста за руку, они не спеша прогуливаются перед ракетой и обходят военную технику. На некоторых фотографиях они улыбаются и о чём-то разговаривают.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью Ким Джу Э. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой и дочерью. Фото © kcnawatch.org

Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой и дочерью. Фото © kcnawatch.org

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына. Фото © kcnawatch.org

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына. Фото © kcnawatch.org

Кстати, на пару снимков попала и жена северокорейского лидера. На одном она внимательно и почтительно слушает супруга, за которого вышла замуж ещё в 2012 году, а на другом вместе с военными искренне радуется запуску ракеты.

Журналисты обнаружили тайную дочь Ким Чен Ына

Журналисты обнаружили тайную дочь Ким Чен Ына

Как уже писал Лайф, КНДР 18 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) типа "Хвасон-17". Запущенная в Пхеньянском международном аэропорту МБР летела 4135 секунд, дальность полёта составила 998 километров, а максимальная высота — 6 040,9 километра.

Николь Вербер

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