Ким Чен Ын впервые показал на публике дочь
Ким Чен Ын впервые показал девятилетнюю дочь на испытаниях ракеты "Хвасон-17"
Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17". Вместе с ним на событии присутствовали его жена и маленькая дочь Ким Джу Э, которая появилась на публике впервые.
"Ким Чен Ын... вместе с любимой дочерью и супругой выехал на место исторического испытательного запуска важного стратегического оружия, являющегося важной вехой в укреплении ядерных вооружённых сил республики, и лично руководил всем процессом испытательного запуска", — говорится в релизе ЦТАК.
На кадрах, которые транслировало Центральное телеграфное агентство КНДР, глава республики держит девочку школьного возраста за руку, они не спеша прогуливаются перед ракетой и обходят военную технику. На некоторых фотографиях они улыбаются и о чём-то разговаривают.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой и дочерью. Фото © kcnawatch.org
Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына. Фото © kcnawatch.org
Кстати, на пару снимков попала и жена северокорейского лидера. На одном она внимательно и почтительно слушает супруга, за которого вышла замуж ещё в 2012 году, а на другом вместе с военными искренне радуется запуску ракеты.
Как уже писал Лайф, КНДР 18 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) типа "Хвасон-17". Запущенная в Пхеньянском международном аэропорту МБР летела 4135 секунд, дальность полёта составила 998 километров, а максимальная высота — 6 040,9 километра.