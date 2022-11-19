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19 ноября, 08:10

Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator и получил $1 млн призовых

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков одержал победу в поединке с бойцом из США Кори Андерсоном и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе Гран-при Bellator. В соответствии с регламентом россиянин забрал главный приз турнира — $1 миллион.

Бой состоялся на стадионе Wintrust Arena в Чикаго в ночь с 18 на 19 ноября. Поединок Немкова с Андерсоном завершился победой российского бойца единогласным решением судей (48–47, 49–46, 49–46).

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator

Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator

Ранее Лайф писал, что россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников

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