Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator и получил $1 млн призовых

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков одержал победу в поединке с бойцом из США Кори Андерсоном и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе Гран-при Bellator. В соответствии с регламентом россиянин забрал главный приз турнира — $1 миллион.

Бой состоялся на стадионе Wintrust Arena в Чикаго в ночь с 18 на 19 ноября. Поединок Немкова с Андерсоном завершился победой российского бойца единогласным решением судей (48–47, 49–46, 49–46).