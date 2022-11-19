Россиян предупредили о "неприятном сюрпризе" по репатриации в Израиль

Новая парламентская коалиция в Израиле с представителями ультраправых сил может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет десятки тысяч проживающих в стране выходцев из России. Об этом предупредил в беседе с РИА "Новости" известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.

"Одно из их основных коалиционных требований — отмена параграфа о внуках в законе "О возвращении". Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также её мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", — говорит юрист.

Это правило может коснуться десятков тысяч выходцев из стран бывшего СССР, считает Гервиц. Адвокат напомнил, что израильские власти периодически лишают гражданства по разным основаниям в результате выборочной проверки, а закон "О возвращении" уже неоднократно просили "сузить" либо вовсе отменить.

"Сейчас же в Кнессет избрались праворадикальные силы, что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть", — заметил Гервиц и призвал поторопиться тех, "кто не еврей по маме", иначе "законодательное окно" может в скором времени закрыться.