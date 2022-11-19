Стало известно о резкой смене позиции Запада после падения украинской ракеты в Польше

В США и Европе накопилась усталость от продолжающихся боевых действий на Украине, о чём говорит раскол во мнениях после инцидента с падением ракеты ВСУ в Польше, а нежелание Киева пойти на переговоры с Москвой вызывает на Западе явное недовольство. Об этом сообщает The Global Times со ссылкой на своих экспертов.

"Ожесточённые обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса", — пишет издание.

В статье объясняется, что многие западные страны заняли твёрдую позицию, что ракету запустила именно Украина, а не Россия. В это время Киев продолжал настаивать на своей непричастности. ЧП в Польше хорошо показало "нижнюю границу терпения членов НАТО", подчёркивается в публикации.

"На прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдёт", — резюмирует автор The Global Times.