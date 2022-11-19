Пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине купят новое жильё и выплатят компенсацию
Губернатор Лимаренко: Всем пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине купят новое жильё
На данный момент известно о девяти погибших при взрыве в доме на Сахалине. Обложка © t.me / Сахалин ДТП/ЧП
Власти Сахалинской области приняли решение приобрести всем пострадавшим от взрыва газа в жилой пятиэтажке в посёлке Тымовское новое жильё. Как рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко, также людям будет выплачена материальная помощь.
"Предоставим жильё. Сначала временное, а потом и постоянное. Немедленно будет выделено по 30 тысяч рублей от администрации города на неотложные нужды всем жильцам дома. Семьям, потерявшим жильё, выплатим по 500 тысяч рублей", — написал он в телеграм-канале.
Также будет выплачена компенсация родственникам погибших людей — по одному миллиону рублей. Пострадавшим гражданам выделят по 400 тысяч рублей, добавил глава региона. По его словам, сегодня нуждающихся в ночлеге разместят в гостинице, а уже завтра полиция начнёт выдавать необходимые справки по потере документов и оперативно поможет их восстановить.
Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. Известно, что в результате трагедии погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Спасатели продолжают разбор завалов. Кроме того, есть один пострадавший, которого достали из-под завалов и транспортировали в операционную. По факту трагедии региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.