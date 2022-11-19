Пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине купят новое жильё и выплатят компенсацию

Власти Сахалинской области приняли решение приобрести всем пострадавшим от взрыва газа в жилой пятиэтажке в посёлке Тымовское новое жильё. Как рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко, также людям будет выплачена материальная помощь.

"Предоставим жильё. Сначала временное, а потом и постоянное. Немедленно будет выделено по 30 тысяч рублей от администрации города на неотложные нужды всем жильцам дома. Семьям, потерявшим жильё, выплатим по 500 тысяч рублей", — написал он в телеграм-канале.