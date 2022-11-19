Пушилин сообщил о продвижении ВС России по всей линии фронта

"Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие быстрые продвижения и ежедневные освобождения населённых пунктов. С учётом всех факторов и обстоятельств каждый населённый пункт, пусть даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника. Противник предпринимает всё, что может, чтобы удержать эти населённые пункты", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.