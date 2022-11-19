Пушилин сообщил о продвижении ВС России по всей линии фронта
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что подразделения Российской армии продвигаются по всей линии фронта, значение имеет каждый освобождённый посёлок, в котором пытаются удержаться силы ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ по всей линии фронта. Видео © t.me / Пушилин Д.В.
"Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие быстрые продвижения и ежедневные освобождения населённых пунктов. С учётом всех факторов и обстоятельств каждый населённый пункт, пусть даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника. Противник предпринимает всё, что может, чтобы удержать эти населённые пункты", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.
Денис Пушилин привёл пример, как удалось взять под контроль Опытное и Майорск и вытеснить оттуда силы ВСУ, чтобы занять крепкие позиции для дальнейшего броска вперёд. Положительные изменения есть и по Павловке с Угледаром, добавил он. В Артёмовске освобождаются "дом за домом, улица за улицей, с боями, сложно, но только движение вперёд", подчеркнул Пушилин.
Ранее Министерство обороны подтвердило освобождение посёлка Опытное в ДНР. Также стало известно о полном освобождении населённого пункта Майорск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате успешных наступательных действий российских войск.
t.me / Пушилин Д.В.