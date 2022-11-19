Причиной смертоносного взрыва в пятиэтажке на Сахалине мог стать 20-литровый газовый баллон

Взрыв в пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине мог произойти из-за 20-литрового газового баллона, который стоял на балконе и был подключён к плите для приготовления еды. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах, уточнив, что сам дом не был газифицирован.