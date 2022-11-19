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19 ноября, 08:40

Причиной смертоносного взрыва в пятиэтажке на Сахалине мог стать 20-литровый газовый баллон

Взрыв в пятиэтажном доме на Сахалине мог произойти из-за 20-литрового газового баллона

Взрыв в пятиэтажке в посёлке Тымовское на Сахалине мог произойти из-за 20-литрового газового баллона, который стоял на балконе и был подключён к плите для приготовления еды. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах, уточнив, что сам дом не был газифицирован.

"Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объёма запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объёмом до пяти литров", — пояснил собеседник агентства.

Пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине купят новое жильё и выплатят компенсацию

Пострадавшим при взрыве в доме на Сахалине купят новое жильё и выплатят компенсацию

Напомним, сегодня МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате трагедии погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Спасатели продолжают разбор завалов. Кроме того, есть один пострадавший, которого достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Возбуждено уголовное дело.

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t.me / Лимаренко Brief

Татьяна Миссуми

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