Медведев назвал неуклюжими попытки Зеленского оправдаться за обстрел Польши

Запад изрядно устал от киевского режима, что доказала провалившаяся попытка Украины переложить вину на Россию за попадание ракеты на территорию Польши. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Неуклюжие попытки перевалить обстрел Польши на нашу страну не принял никто, даже самые заядлые русофобы — поляки. И это важный симптом", — написал он в телеграм-канале.

Особенно на Западе раздражены украинским лидером Владимиром Зеленским, который "постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием", добавил политик. По его словам, это напоминает поведение "истеричного ребёнка с проблемами в развитии". При этом Зеленский руководствуется "шкурными причинами", не соглашаясь на переговоры с Москвой.

"США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", — указал Медведев.