Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Премьер Британии Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики обсудили вопросы безопасности. Об этом сообщил глава Незалежной, опубликовав кадры в своём телеграм-канале.
Премьер Британии Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
"В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", — написал Зеленский.
Он также назвал Британию и Украину сильными союзниками, добавив, что совместными усилиями государства смогут достичь "желаемых результатов".
Кстати, ранее Лайф писал, что Великобритания помогает укрепить позиции Украины в преддверии возможных переговоров с Россией. Об этом перед саммитом "Большой двадцатки" в Индонезии заявлял премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак. По его мнению, подталкивание Украины к переговорам было бы "немного нечестным" из-за российских ударов по объектам её инфраструктуры.
Telegram / Zelenskiy / Official