Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики обсудили вопросы безопасности. Об этом сообщил глава Незалежной, опубликовав кадры в своём телеграм-канале.

Премьер Британии Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", — написал Зеленский.

Он также назвал Британию и Украину сильными союзниками, добавив, что совместными усилиями государства смогут достичь "желаемых результатов".