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19 ноября, 13:58

Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Премьер Британии Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики обсудили вопросы безопасности. Об этом сообщил глава Незалежной, опубликовав кадры в своём телеграм-канале.

Премьер Британии Сунак прибыл в Киев на встречу с Зеленским. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности", — написал Зеленский.

Он также назвал Британию и Украину сильными союзниками, добавив, что совместными усилиями государства смогут достичь "желаемых результатов".

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Кстати, ранее Лайф писал, что Великобритания помогает укрепить позиции Украины в преддверии возможных переговоров с Россией. Об этом перед саммитом "Большой двадцатки" в Индонезии заявлял премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак. По его мнению, подталкивание Украины к переговорам было бы "немного нечестным" из-за российских ударов по объектам её инфраструктуры.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Николь Вербер

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