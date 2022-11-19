В Италии признали, что Запад не смог "задушить Россию"
Итальянский журналист Рампини считает, что Запад не смог санкциями "задушить Россию"
Западные санкции не смогли "задушить Россию", а также изолировать её от внешнего мира. Об этом пишет в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико Рампини.
"Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией", — отмечает автор.
Итальянец приводит данные Международного валютного фонда, который изменил в позитивную сторону прогнозы по сокращению ВВП России с 8,5% до 3,4%. Журналист назвал это слишком "скромным спадом для страны", которую на Западе выставляют как уничтоженную санкциями.
Ранее сообщалось, что Вашингтон вывел из-под санкций операции с рядом российских предприятий в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Это правило распространяется на случаи, когда самолёт зарегистрирован за пределами РФ и речь идёт исключительно о сделках в сфере гражданской авиации.
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