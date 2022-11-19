В Италии признали, что Запад не смог "задушить Россию"

Западные санкции не смогли "задушить Россию", а также изолировать её от внешнего мира. Об этом пишет в статье для итальянской газеты Corriere della Sera журналист Федерико Рампини.

"Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией", — отмечает автор.

Итальянец приводит данные Международного валютного фонда, который изменил в позитивную сторону прогнозы по сокращению ВВП России с 8,5% до 3,4%. Журналист назвал это слишком "скромным спадом для страны", которую на Западе выставляют как уничтоженную санкциями.