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19 ноября, 13:20
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Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Ленобласти

Губернатор Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции. Кадрами с места происшествия делятся шокированные очевидцы. Информации о пострадавших нет.

Пожар на газозаправочной станции в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, ЧП произошло из-за взрыва на газопроводе. Экстренные службы уже приступили к тушению. Глава области заверил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво", — говорится в сообщении.

Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

Пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

Это не единственное ЧП за день. Также сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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