Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Ленобласти
Губернатор Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе в Ленинградской области
Во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции. Кадрами с места происшествия делятся шокированные очевидцы. Информации о пострадавших нет.
Пожар на газозаправочной станции в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, ЧП произошло из-за взрыва на газопроводе. Экстренные службы уже приступили к тушению. Глава области заверил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.
"Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво", — говорится в сообщении.
Это не единственное ЧП за день. Также сегодня произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и материальную помощь пострадавшим.
Telegram / SHOT