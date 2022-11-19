Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар на газозаправочной станции. Кадрами с места происшествия делятся шокированные очевидцы. Информации о пострадавших нет.

Пожар на газозаправочной станции в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, ЧП произошло из-за взрыва на газопроводе. Экстренные службы уже приступили к тушению. Глава области заверил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.