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19 ноября, 13:11

Волгоград на день "переименовали" в Сталинград

<p>Въезд в Волгоград. Фото © Telegram / Алексей Ульянов Волгоград</p>

Въезд в Волгоград. Фото © Telegram / Алексей Ульянов Волгоград

Волгограду временно вернули историческое имя. Как сообщил местный активист, на шести въездах в город изменили табличку с названием населённого пункта на "Сталинград".

"В эти дни проводятся мероприятия, рассказывающие об истории нашего города, его значении и героизме воинов, защищавших Сталинград. Решение городской думы дало такую возможность", — написал он в своём телеграм-канале.

Активист напомнил, что 19 ноября 1942 года — знаменательная дата. Это день начала контрнаступления под Сталинградом, окончившегося разгромом фашистов и грандиозной победой, которая стала переломной в ходе Второй мировой войны.

Хуже преисподней: Что шокировало нацистов под Сталинградом

Хуже преисподней: Что шокировало нацистов под Сталинградом

Как уже рассказывал Лайф, 80 лет назад началась операция советских войск "Уран". В результате контрнаступления Красная армия сумела освободить Сталинград и переломила ход войны на юге СССР. Название операции дал лично нарком обороны Иосиф Сталин. Нацисты не ожидали от РККА такого прорыва. Успех случился благодаря секретности, скрытности и внезапности. В результате операции в котле оказалось больше 300 тысяч солдат вермахта. Подробнее — в нашем материале.

Николь Вербер

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