Волгоград на день "переименовали" в Сталинград

Волгограду временно вернули историческое имя. Как сообщил местный активист, на шести въездах в город изменили табличку с названием населённого пункта на "Сталинград".

"В эти дни проводятся мероприятия, рассказывающие об истории нашего города, его значении и героизме воинов, защищавших Сталинград. Решение городской думы дало такую возможность", — написал он в своём телеграм-канале.

Активист напомнил, что 19 ноября 1942 года — знаменательная дата. Это день начала контрнаступления под Сталинградом, окончившегося разгромом фашистов и грандиозной победой, которая стала переломной в ходе Второй мировой войны.