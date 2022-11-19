Министр обороны Белоруссии заявил о нежелании Минска "ввязываться" в конфликты

Минск не планирует "ввязываться" в сторонние внешние конфликты. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе торжественного мероприятия, посвящённого принятию Военной присяги новым пополнением.

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", — приводит его слова Минобороны республики.

Вместе с тем Хренин отметил, что в процессе боевой подготовки военнослужащие нового призыва примут участие во всех учебных мероприятиях, которые планируется провести в будущем году. Одним из них станет совместное с Россией учение "Щит Союза – 2023".