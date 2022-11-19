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19 ноября, 12:59

Министр обороны Белоруссии заявил о нежелании Минска "ввязываться" в конфликты

Минск не планирует "ввязываться" в сторонние внешние конфликты. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе торжественного мероприятия, посвящённого принятию Военной присяги новым пополнением.

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", — приводит его слова Минобороны республики.

Вместе с тем Хренин отметил, что в процессе боевой подготовки военнослужащие нового призыва примут участие во всех учебных мероприятиях, которые планируется провести в будущем году. Одним из них станет совместное с Россией учение "Щит Союза – 2023".

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Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал оборону главной задачей совместной с РФ региональной группировки войск. Министр подчеркнул, что нападать в планах у неё нет, а также отметил, что реализуемые сейчас меры лишь демонстрируют готовность к защите страны и нанесению агрессору ущерба.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер

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