Министр обороны Белоруссии заявил о нежелании Минска "ввязываться" в конфликты
Минск не планирует "ввязываться" в сторонние внешние конфликты. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе торжественного мероприятия, посвящённого принятию Военной присяги новым пополнением.
"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", — приводит его слова Минобороны республики.
Вместе с тем Хренин отметил, что в процессе боевой подготовки военнослужащие нового призыва примут участие во всех учебных мероприятиях, которые планируется провести в будущем году. Одним из них станет совместное с Россией учение "Щит Союза – 2023".
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал оборону главной задачей совместной с РФ региональной группировки войск. Министр подчеркнул, что нападать в планах у неё нет, а также отметил, что реализуемые сейчас меры лишь демонстрируют готовность к защите страны и нанесению агрессору ущерба.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ