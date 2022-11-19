СБУ раскрыла два маршрута выезда уклонистов в Россию

Служба безопасности Украины задержала членов группировки, которая занималась вывозом уклонистов от армии на территорию России. В арсенале у них было два маршрута, говорится в телеграм-канале ведомства.

Под данным СБУ, за денежное вознаграждение шестеро подозреваемых вывозили уклонистов через Запорожскую область в Крым и переправляли в Ростовскую область. Второй маршрут пролегал через Сумскую область Украины, которая находится на границе с Брянской, Курской и Белгородской областями.