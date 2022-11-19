СБУ раскрыла два маршрута выезда уклонистов в Россию
СБУ заявила о задержании членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов
Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала членов группировки, которая занималась вывозом уклонистов от армии на территорию России. В арсенале у них было два маршрута, говорится в телеграм-канале ведомства.
"СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую "уклончанам" выехать в Россию", — сказано в сообщении службы.
Под данным СБУ, за денежное вознаграждение шестеро подозреваемых вывозили уклонистов через Запорожскую область в Крым и переправляли в Ростовскую область. Второй маршрут пролегал через Сумскую область Украины, которая находится на границе с Брянской, Курской и Белгородской областями.
Ранее Лайф сообщал, что украинцам грозит от трёх до пяти лет тюрьмы за неявку на призывной сборный пункт в течение суток после получения мобилизационной повестки. Также в октябре уточнялось, что погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 желающих сбежать от армии.