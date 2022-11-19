ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 12:35
4895

СБУ раскрыла два маршрута выезда уклонистов в Россию

СБУ заявила о задержании членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов

Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала членов группировки, которая занималась вывозом уклонистов от армии на территорию России. В арсенале у них было два маршрута, говорится в телеграм-канале ведомства.

  • Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

Задержание членов группировки, которая вывозила в Россию уклонистов. Фото © Telegram / Служба безопасности Украины

1 / 4

"СБУ обезвредила преступную группировку, предлагавшую "уклончанам" выехать в Россию", — сказано в сообщении службы.

Под данным СБУ, за денежное вознаграждение шестеро подозреваемых вывозили уклонистов через Запорожскую область в Крым и переправляли в Ростовскую область. Второй маршрут пролегал через Сумскую область Украины, которая находится на границе с Брянской, Курской и Белгородской областями.

Ряды немецкой армии начали редеть на фоне ситуации на Украине
Ряды немецкой армии начали редеть на фоне ситуации на Украине

Ранее Лайф сообщал, что украинцам грозит от трёх до пяти лет тюрьмы за неявку на призывной сборный пункт в течение суток после получения мобилизационной повестки. Также в октябре уточнялось, что погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 желающих сбежать от армии.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • сбу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar