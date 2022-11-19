В Польше решили построить больше бомбоубежищ

Власти Польши намерены увеличить количество бомбоубежищ в стране в рамках нового закона о защите гражданского населения. Об этом в эфире радиостанции RMF заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Мы должны увеличить количество мест, которые будут представлять собой возможное необходимое убежище для наших граждан. На данный момент у нас в распоряжении 62 тысячи убежищ", — отметил Каминьский.

До середины декабря МВД Польши проведёт полную инвентаризацию всех убежищ на территории страны. Кроме того, власти намерены разработать мобильное приложение, которое будет показывать пользователю ближайший к нему объект.