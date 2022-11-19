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19 ноября, 12:29

В Польше решили построить больше бомбоубежищ

Глава МВД Польши анонсировал строительство новых бомбоубежищ в стране

Власти Польши намерены увеличить количество бомбоубежищ в стране в рамках нового закона о защите гражданского населения. Об этом в эфире радиостанции RMF заявил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Мы должны увеличить количество мест, которые будут представлять собой возможное необходимое убежище для наших граждан. На данный момент у нас в распоряжении 62 тысячи убежищ", — отметил Каминьский.

До середины декабря МВД Польши проведёт полную инвентаризацию всех убежищ на территории страны. Кроме того, власти намерены разработать мобильное приложение, которое будет показывать пользователю ближайший к нему объект.

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Ранее Лайф сообщал, что в Киевской области намерены срочно оборудовать все 425 бомбоубежищ, предназначенных на случай ядерного удара.

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Wikipedia

Артур Белкин

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