МИД назвал беспрецедентным решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

В МИД России назвали беспрецедентным и провокационным отказ Польши министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ 1–2 декабря.

"Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел РФ С.В. Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в городе Лодзь 1–2 декабря беспрецедентно и провокационно", — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что данное решение несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства, а также заявили о нарушении правил процедуры ОБСЕ.