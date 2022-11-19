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19 ноября, 12:11

МИД назвал беспрецедентным решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ

В МИД России назвали беспрецедентным и провокационным отказ Польши министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ 1–2 декабря.

"Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел РФ С.В. Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в городе Лодзь 1–2 декабря беспрецедентно и провокационно", — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что данное решение несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства, а также заявили о нарушении правил процедуры ОБСЕ.

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Напомним, Польша отказалась пустить делегацию России на 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое должно состояться 1–2 декабря в городе Лодзь. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер

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