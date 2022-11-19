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19 ноября, 12:09

Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить обострения противостояния России и НАТО, продолжая поддерживать Украину. Об этом он заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Фридрихсхафен.

"Важно действовать благоразумно и одновременно с этим решительно. Однако важно беспокоиться и о том, чтобы не было эскалации, которая привела бы к войне между Россией и НАТО", — уточнил канцлер.

По его словам, сейчас в Европе "многие испытывают страх, и на это есть основания", однако важно продолжать помощь Украине, в частности, речь идёт о поставках вооружения.

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Getty Images / Britta Pedersen / picture alliance

Татьяна Миссуми

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