Шольц призвал избегать эскалации между Россией и НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить обострения противостояния России и НАТО, продолжая поддерживать Украину. Об этом он заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Фридрихсхафен.
"Важно действовать благоразумно и одновременно с этим решительно. Однако важно беспокоиться и о том, чтобы не было эскалации, которая привела бы к войне между Россией и НАТО", — уточнил канцлер.
По его словам, сейчас в Европе "многие испытывают страх, и на это есть основания", однако важно продолжать помощь Украине, в частности, речь идёт о поставках вооружения.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Польша и Украина своей первой реакцией на падение ракеты у границы двух стран попытались спровоцировать конфликт между Россией и НАТО.
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