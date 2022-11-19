Врач предупредила о риске ожирения из-за безуглеводной диеты
Врач Тихомирова предупредила о риске ожирения из-за безуглеводной диеты
В последнее время всё чаще можно услышать такой термин, как безуглеводная диета. Как рассказала Лайфу врач-терапевт, диетолог "СМ-Клинки" Елена Тихомирова, несмотря на растущую популярность, соблюдать её смогут далеко не все.
По её словам, в данной диете действительно делают упор на низкое содержание углеводов — от 20 до 40 граммов в сутки. При этом многие её негативные последствия сильно преувеличены, ведь соблюдать её смогут единицы.
"Чаще всего под термином "безуглеводная диета" мы подразумеваем то состояние, когда углеводы немного уменьшаются в рационе и нам кажется, что это безуглеводная диета. При похудении считается желательным снизить общее количество углеводов ниже ста граммов, тогда гарантированно будет идти похудение", — подчеркнула собеседница Лайфа.
Как пояснила врач, некоторые люди в этой диете заменяют углеводы жирами, из-за чего потребляют высококалорийные продукты. Люди считают, что делают всё верно, но это совсем не так: такая плачевная замена грозит "худеющему" ожирением, предупредила Тихомирова.
Ранее эксперт Верис раскрыл секрет диеты, которую можно соблюдать всю жизнь без вреда для здоровья. По его словам, действительно полезная для здоровья диета не включает в себя резкие и жёсткие ограничения в еде.
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