Врач предупредила о риске ожирения из-за безуглеводной диеты

В последнее время всё чаще можно услышать такой термин, как безуглеводная диета. Как рассказала Лайфу врач-терапевт, диетолог "СМ-Клинки" Елена Тихомирова, несмотря на растущую популярность, соблюдать её смогут далеко не все.

По её словам, в данной диете действительно делают упор на низкое содержание углеводов — от 20 до 40 граммов в сутки. При этом многие её негативные последствия сильно преувеличены, ведь соблюдать её смогут единицы.

"Чаще всего под термином "безуглеводная диета" мы подразумеваем то состояние, когда углеводы немного уменьшаются в рационе и нам кажется, что это безуглеводная диета. При похудении считается желательным снизить общее количество углеводов ниже ста граммов, тогда гарантированно будет идти похудение", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Как пояснила врач, некоторые люди в этой диете заменяют углеводы жирами, из-за чего потребляют высококалорийные продукты. Люди считают, что делают всё верно, но это совсем не так: такая плачевная замена грозит "худеющему" ожирением, предупредила Тихомирова.