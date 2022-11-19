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19 ноября, 11:50

Полиция разыскала двух школьниц из Владивостока из-за жуткой фотосессии с головой котёнка

Во Владивостоке наказали родителей двух школьниц, сделавших фото с головой кота

<p>Во Владивостоке наказали родителей школьниц, сделавших фото с головой кота. Фото © VK / <a href="https://vk.com/vladivostok_love" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владивосток</a></p>

Во Владивостоке наказали родителей школьниц, сделавших фото с головой кота. Фото © VK / Владивосток

Полиция во Владивостоке привлекла к ответственности родителей двух школьниц, которые устроили фотосессию с расчленённым мёртвым котом. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, на них составили протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей".

Двух девочек в возрасте 14 и 15 лет правоохранители нашли после появления в Сети жуткой фотографии, на которой одна из школьниц в перчатках позирует с отрезанной головой кота и ножом. Позднее выяснилось, что с девушкой была подруга. Обеих опросили в присутствии родителей.

Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой действиям каждой участницы происшествия дадут оценку. Результаты направят в Следственный комитет.

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Матвей Шандрыголов

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