Полиция разыскала двух школьниц из Владивостока из-за жуткой фотосессии с головой котёнка

Полиция во Владивостоке привлекла к ответственности родителей двух школьниц, которые устроили фотосессию с расчленённым мёртвым котом. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, на них составили протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей".

Двух девочек в возрасте 14 и 15 лет правоохранители нашли после появления в Сети жуткой фотографии, на которой одна из школьниц в перчатках позирует с отрезанной головой кота и ножом. Позднее выяснилось, что с девушкой была подруга. Обеих опросили в присутствии родителей.

Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой действиям каждой участницы происшествия дадут оценку. Результаты направят в Следственный комитет.