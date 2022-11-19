Бойцы ВСУ рассказали о взятии в плен под Макеевкой без единого выстрела
Взятые в плен под Макеевкой бойцы ВСУ рассказали о хорошем содержании в СИЗО
Украинские военнослужащие рассказали, как российские солдаты без единого выстрела взяли их в плен в районе Макеевки, а также отметили хорошее содержание в СИЗО и адекватное отношение к себе. Кадры допроса показало Минобороны РФ.
Украинские военнопленные рассказали о содержании в СИЗО. Видео © Минобороны РФ
"Я попал в плен, здесь кормят хорошо. Три раза питание. Каша, суп, чай. Никто не обижает, всё нормально", — пояснил Виталий Линчёвский.
Пленный Андрей Тулохов подтвердил слова сослуживца и обратил внимание на профессионализм личного состава ВС РФ. А боец ВСУ Юрий Петрик добавил, что российские военные задавали вопрос: "Как вы чувствуете себя?" При необходимости военнопленным оказывалась медицинская помощь. Все трое были задержаны диверсионно-разведывательной группой ВС РФ.
"Слышу, кто-то по-русски говорит, думал, наши ещё подходят. Типа кухня у нас была сделана, я голову высовываю, и мне сразу говорят: "Иди сюда". Я вижу, который со мной был, руки уже за головой держит. Меня спрашивают: "Кто-то ещё есть?" Я говорю, там ещё один. Нас и забрали. Пацаны зашли просто с одними автоматами, без техники, и забрали нас в плен", — рассказал Петрик.
Напомним, ранее в ряде телеграм-каналов распространилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В МИД России обратились к международным организациям с требованием осудить действия украинских военных. СК РФ возбудил дело по данному факту.
Минобороны РФ