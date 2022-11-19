Бойцы ВСУ рассказали о взятии в плен под Макеевкой без единого выстрела

Украинские военнослужащие рассказали, как российские солдаты без единого выстрела взяли их в плен в районе Макеевки, а также отметили хорошее содержание в СИЗО и адекватное отношение к себе. Кадры допроса показало Минобороны РФ.

Пленный Андрей Тулохов подтвердил слова сослуживца и обратил внимание на профессионализм личного состава ВС РФ. А боец ВСУ Юрий Петрик добавил, что российские военные задавали вопрос: "Как вы чувствуете себя?" При необходимости военнопленным оказывалась медицинская помощь. Все трое были задержаны диверсионно-разведывательной группой ВС РФ.

"Слышу, кто-то по-русски говорит, думал, наши ещё подходят. Типа кухня у нас была сделана, я голову высовываю, и мне сразу говорят: "Иди сюда". Я вижу, который со мной был, руки уже за головой держит. Меня спрашивают: "Кто-то ещё есть?" Я говорю, там ещё один. Нас и забрали. Пацаны зашли просто с одними автоматами, без техники, и забрали нас в плен", — рассказал Петрик.