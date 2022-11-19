Войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ и наёмников на Купянском направлении
Российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наёмниками, в районах населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.
В результате поражения огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации также ликвидировано три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортёра.
Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали очередную атаку ВСУ на Купянском направлении. Военнослужащим Вооружённых сил РФ удалось уничтожить более 50 украинских солдат, два танка и пять бронеавтомобилей.
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