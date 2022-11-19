Войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ и наёмников на Купянском направлении

Российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наёмниками, в районах населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

В результате поражения огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации также ликвидировано три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортёра.