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Опубликовано 19 ноября 2022, 11:27

Войска России уничтожили 60 бойцов ВСУ и наёмников на Купянском направлении

Российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наёмниками, в районах населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

В результате поражения огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации также ликвидировано три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортёра.

Российские войска предотвратили атаку ВСУ в направлении Новосёловского в ЛНР
Российские войска предотвратили атаку ВСУ в направлении Новосёловского в ЛНР

Ранее Лайф писал, что российские военные сорвали очередную атаку ВСУ на Купянском направлении. Военнослужащим Вооружённых сил РФ удалось уничтожить более 50 украинских солдат, два танка и пять бронеавтомобилей.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Николь Вербер
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