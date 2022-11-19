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Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 11:25
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Вооружённые силы России ведут активное наступление в ДНР

Минобороны: Вооружённые силы России ведут наступление в ДНР

Вооружённые силы России наступают в Донецкой Народной Республике. Как рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате боевых действий российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ.

"В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", — сообщил Конашенков на брифинге.

В ЛНР сообщили, что ВСУ выдыхаются на Луганском направлении
В ЛНР сообщили, что ВСУ выдыхаются на Луганском направлении

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что подразделения Российской армии продвигаются по всей линии фронта. По его словам, значение имеет каждый освобождённый посёлок, в котором пытаются удержаться силы ВСУ.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Оксана Попова
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