Вооружённые силы России ведут активное наступление в ДНР
Минобороны: Вооружённые силы России ведут наступление в ДНР
Вооружённые силы России наступают в Донецкой Народной Республике. Как рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате боевых действий российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ.
"В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что подразделения Российской армии продвигаются по всей линии фронта. По его словам, значение имеет каждый освобождённый посёлок, в котором пытаются удержаться силы ВСУ.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency