Вооружённые силы России ведут активное наступление в ДНР

Вооружённые силы России наступают в Донецкой Народной Республике. Как рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате боевых действий российские военные уничтожили более 120 бойцов ВСУ.

"В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", — сообщил Конашенков на брифинге.