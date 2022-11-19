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Регион
Опубликовано 19 ноября 2022, 10:51

Более 17 тысяч жителей города Запорожья остались без тепла

Более 17 тысяч жителей подконтрольного Киеву города Запорожья остались без тепла в квартирах после повреждения трубопровода. Об этом в своём телеграм-канале заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации региона Александр Старух.

"Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных домах, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", — заявил Старух.

При ударах по объектам ВПК в Запорожье поражён склад боеприпасов ВСУ
При ударах по объектам ВПК в Запорожье поражён склад боеприпасов ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что в Запорожье под удар попал объект промышленной инфраструктуры.

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Артур Белкин
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