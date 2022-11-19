Более 17 тысяч жителей города Запорожья остались без тепла

Более 17 тысяч жителей подконтрольного Киеву города Запорожья остались без тепла в квартирах после повреждения трубопровода. Об этом в своём телеграм-канале заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации региона Александр Старух.

"Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных домах, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", — заявил Старух.